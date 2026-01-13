Assine
Controle de dados de investigações vira briga entre delegados e Castro

Sindicato dos delegados do RJ alegou à Justiça risco institucional com centralização de dados fora da Polícia Civil

Gustavo Silva
Repórter
13/01/2026 16:03

O sindicato que representa delegados de polícia do Rio de Janeiro questionou na Justiça do estado um decreto de Cláudio Castro que muda a gestão de dados de investigações. O texto tira da Polícia Civil o controle sobre essas informações e as concentra em um sistema administrado pela Secretaria de Segurança Pública.

O movimento é liderado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do RJ (Sindelpol), que ajuizou uma ação civil pública na Vara da Fazenda Pública da capital com pedido de liminar para barrar a migração dos sistemas investigativos para o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). O decreto foi publicado em julho de 2025 e fixou prazo de 180 dias para a implementação completa do sistema, encerrado na virada do ano.

O clima na categoria é desconfiança. Delegados veem risco de vazamento de informações sensíveis e interferência política em investigações em andamento, caso dados sigilosos passem a circular fora do controle exclusivo da Polícia Civil.

Na ação, o Sindelpol sustentou que a Secretaria de Segurança é um “órgão de natureza política e de governo” e que submeter bancos de dados investigativos a uma estrutura externa à corporação representa um risco institucional concreto.

“A centralização forçada de dados sensíveis em um único sistema administrado por órgão também composto por agentes estranhos à Polícia Civil representa risco concreto à segurança institucional e à cadeia de custódia investigativa”, afirmou o sindicato no processo.

