Favorito para Justiça deve ser anunciado hoje pelo Planalto
O advogado-geral da Petrobras substituirá Ricardo Lewandowski, segundo auxiliares de Lula. Pesou na escolha o perfil técnico, o bom relacionamento com integrantes governo e as relações construídas no Judiciário, sobretudo no STF
O advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, já está em Brasília para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve ser confirmado ainda nesta terça-feira, 13, pelo Palácio do Planalto como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele substituirá Ricardo Lewandowski, que deixou o posto na última sexta-feira, 9.
Segundo auxiliares de Lula, pesou na escolha de Silva o perfil técnico, o bom relacionamento com integrantes governo e as relações construídas no Judiciário, sobretudo no STF (Supremo Tribunal Federal).
No início do atual mandato do petista, ele chefiou a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência, cargo estratégico a partir do qual despachava com frequência no gabinete presidencial e participava da análise de decisões centrais do governo.
Depois, o advogado foi escolhido para comandar a área jurídica da Petrobras, a partir de uma indicação de Lula, reforçando tanto o seu lugar no círculo de confiança do Planalto e quando a avaliação, entre aliados, de que se trata de um nome com trânsito entre as áreas técnica e política.