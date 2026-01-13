Assine
Favorito para Justiça deve ser anunciado hoje pelo Planalto

O advogado-geral da Petrobras substituirá Ricardo Lewandowski, segundo auxiliares de Lula. Pesou na escolha o perfil técnico, o bom relacionamento com integrantes governo e as relações construídas no Judiciário, sobretudo no STF

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
13/01/2026 15:31

O advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, já está em Brasília para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve ser confirmado ainda nesta terça-feira, 13, pelo Palácio do Planalto como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele substituirá Ricardo Lewandowski, que deixou o posto na última sexta-feira, 9. 

Segundo auxiliares de Lula, pesou na escolha de Silva o perfil técnico, o bom relacionamento com integrantes governo e as relações construídas no Judiciário, sobretudo no STF (Supremo Tribunal Federal). 

No início do atual mandato do petista, ele chefiou a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência, cargo estratégico a partir do qual despachava com frequência no gabinete presidencial e participava da análise de decisões centrais do governo.

Depois, o advogado foi escolhido para comandar a área jurídica da Petrobras, a partir de uma indicação de Lula, reforçando tanto o seu lugar no círculo de confiança do Planalto e quando a avaliação, entre aliados, de que se trata de um nome com trânsito entre as áreas técnica e política.

