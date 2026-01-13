A possível solução petista para a definição dos candidatos na Bahia
O PT quer lançar uma chapa puro-sangue com Jerônimo Rodrigues na disputa pela reeleição ao governo e com Jaques Wagner e Rui Costa candidatos ao Senado
Para lançar uma chapa puro-sangue na Bahia com Jerônimo Rodrigues na disputa pela reeleição ao governo do estado e com Jaques Wagner e Rui Costa candidatos ao Senado, o PT ofereceu alternativas para que o senador Angelo Coronel (PSD) não dispute mais um mandato.
A primeira é que o o seu filho Diego Coronel (PSD), hoje deputado federal, seja candidato a vice na chapa de Jerônimo.
Além disso, os petistas se comprometeram a apoiar a reeleição de Ângelo Coronel Filho (PSD) a deputado estadual, e trabalhar para que ele seja o presidente da Assembleia Legislativa a partir de 2027.
Nessa composição, a ideia dos petistas é que o senador seja candidato a deputado federal. Publicamente, Angelo Coronel tem afirmado que não abrirá mão da disputa ao Senado, mas os petistas estão confiantes de que o desfecho será positivo.