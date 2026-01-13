Alcolumbre não deve demorar a pautar veto de Lula ao PL da Dosimetria

Aliados de Davi Alcolumbre afirmam que ele não irá demorar a pautar a análise do veto de Lula ao PL da Dosimetria, para não contaminar a pauta do Senado com o tema.

A oposição tentou fazer com que Alcolumbre convocasse uma sessão para a derrubada dos vetos durante o recesso parlamentar, mas ele deixou o assunto para o retorno dos trabalhos legislativos.

Apesar da pressão dos bolsonaristas, a decisão da celeridade da análise do veto é justamente para eliminar o PL da Dosimetria da pauta do Congresso durante o ano eleitoral.

A expectativa é que Alcolumbre se alie cada vez mais a Lula neste ano e vote temas de mais interesse do governo.

O presidente vetou integralmente o PL da Dosimetria na última quinta-feira, 8, durante o evento no Palácio no Planalto em alusão ao 8 de Janeiro.