Assine
overlay
Início PlatôBr

Virtual sucessora de Rui Costa, Miriam Belchior já está na vitrine da Casa Civil

Atual número dois da pasta já comandou o PAC sob Lula e foi ministra e presidente da Caixa no governo de Dilma Rousseff

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
13/01/2026 01:04

compartilhe

SIGA
x
Bras..lia (DF), 29/05/2024 - A secret..ria executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, durante an..ncio de novas medidas de apoio .. popula....o e .. reconstru....o do Rio Grande do Sul. Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil
Bras..lia (DF), 29/05/2024 - A secret..ria executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, durante an..ncio de novas medidas de apoio .. popula....o e .. reconstru....o do Rio Grande do Sul. Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a iminente saída do ministro Rui Costa (Casa Civil) do governo para concorrer às eleições na Bahia, a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior (PT-SP), já está na vitrine do Palácio do Planalto – e neste início de semana seu nome passou a constar, inclusive, da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesta segunda-feira, 12, Miriam Belchior participou de uma reunião com Lula e Costa para tratar da liberação de emendas neste ano. Número dois da Casa Civil, a futura ministra é tida no Planalto como uma “veterana” nos assuntos da máquina federal – com mais experiência até que o atual titular.

Desde o primeiro governo de Lula, Belchior tem participação direta em assuntos importantes de interesse direto do presidente. Foi a primeira responsável, por exemplo, pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), depois entregue para Dilma Rousseff. No governo da própria Dilma, ela foi ministra do Planejamento e, depois, assumiu o comando da Caixa Econômica Federal. Na equipe de transição montada por Lula para o atual mandato, ficou responsável pelo grupo temático de infraestrutura. Belchior foi casa por dez anos com Celso Daniel, prefeito petista de Santo André (SP) assassinado em 2002.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A data da saída de Rui Costa, que deve disputar uma das cadeiras da Bahia no Senado, ainda não foi definida. A escolha por Miriam Belchior é vista como natural, já que está em linha com o desejo de Lula de não desestruturar politicamente o governo. É por essa razão que, na maioria das pastas cujos titulares irão deixar seus postos até abril, os sucessores imediatos devem assumir o comando.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay