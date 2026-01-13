Virtual sucessora de Rui Costa, Miriam Belchior já está na vitrine da Casa Civil

Com a iminente saída do ministro Rui Costa (Casa Civil) do governo para concorrer às eleições na Bahia, a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior (PT-SP), já está na vitrine do Palácio do Planalto – e neste início de semana seu nome passou a constar, inclusive, da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta segunda-feira, 12, Miriam Belchior participou de uma reunião com Lula e Costa para tratar da liberação de emendas neste ano. Número dois da Casa Civil, a futura ministra é tida no Planalto como uma “veterana” nos assuntos da máquina federal – com mais experiência até que o atual titular.

Desde o primeiro governo de Lula, Belchior tem participação direta em assuntos importantes de interesse direto do presidente. Foi a primeira responsável, por exemplo, pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), depois entregue para Dilma Rousseff. No governo da própria Dilma, ela foi ministra do Planejamento e, depois, assumiu o comando da Caixa Econômica Federal. Na equipe de transição montada por Lula para o atual mandato, ficou responsável pelo grupo temático de infraestrutura. Belchior foi casa por dez anos com Celso Daniel, prefeito petista de Santo André (SP) assassinado em 2002.

