Os temores dos petistas com a candidatura de Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia
Os estrategistas do partido no estado trabalham com três hipóteses para o desempenho do atual governador na disputa com ACM Neto
compartilheSIGA
Os petistas na Bahia têm dado como certo que terão uma chapa puro sangue no estado, com Jerônimo Rodrigues na disputa pela reeleição ao governo e com Rui Costa e Jaques Wagner candidatos ao Senado. O temor na legenda, entretanto, é que Jerônimo não entregue os mesmos votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que alcançou em 2022, quando teve pouco mais de 6 milhões votos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os estrategistas da legenda trabalham com três hipóteses. Na mais otimista, Jerônimo entregaria 6 milhões de votos ou mais, em uma campanha azeitada com Costa e Wagner. No cenário conservador, a campanha de Lula teria menos 500 mil votos, diante do crescimento da oposição do estado liderada por ACM Neto. No pior deles, Lula teria menos 1 milhão de votos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A avaliação reservada no partido é que Jerônimo não conseguiu uma marca forte em sua gestão que possa impulsionar o número de votos de Lula. Esses temores levaram parte do grupo a cogitar a possibilidade de que Rui Costa fosse candidato a governador, opção descartada por ele.