Assine
overlay
Início PlatôBr

Os temores dos petistas com a candidatura de Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia

Os estrategistas do partido no estado trabalham com três hipóteses para o desempenho do atual governador na disputa com ACM Neto

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/01/2026 14:43

compartilhe

SIGA
x
Bras..lia (DF), 10/12/2025 - O governador da Bahia, Jer..nimo Rodrigues, participa de cerim..nia de an..ncios dos projetos habilitados do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e dos an..ncios de sele....o do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de ..gua urbano e rural e de esgotamento sanit..rio urbano. Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil
Bras..lia (DF), 10/12/2025 - O governador da Bahia, Jer..nimo Rodrigues, participa de cerim..nia de an..ncios dos projetos habilitados do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e dos an..ncios de sele....o do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de ..gua urbano e rural e de esgotamento sanit..rio urbano. Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os petistas na Bahia têm dado como certo que terão uma chapa puro sangue no estado, com Jerônimo Rodrigues na disputa pela reeleição ao governo e com Rui Costa e Jaques Wagner candidatos ao Senado. O temor na legenda, entretanto, é que Jerônimo não entregue os mesmos votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que alcançou em 2022, quando teve pouco mais de 6 milhões votos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os estrategistas da legenda trabalham com três hipóteses. Na mais otimista, Jerônimo entregaria 6 milhões de votos ou mais, em uma campanha azeitada com Costa e Wagner. No cenário conservador, a campanha de Lula teria menos 500 mil votos, diante do crescimento da oposição do estado liderada por ACM Neto. No pior deles, Lula teria menos 1 milhão de votos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A avaliação reservada no partido é que Jerônimo não conseguiu uma marca forte em sua gestão que possa impulsionar o número de votos de Lula. Esses temores levaram parte do grupo a cogitar a possibilidade de que Rui Costa fosse candidato a governador, opção descartada por ele.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay