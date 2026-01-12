Os temores dos petistas com a candidatura de Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia

Os petistas na Bahia têm dado como certo que terão uma chapa puro sangue no estado, com Jerônimo Rodrigues na disputa pela reeleição ao governo e com Rui Costa e Jaques Wagner candidatos ao Senado. O temor na legenda, entretanto, é que Jerônimo não entregue os mesmos votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que alcançou em 2022, quando teve pouco mais de 6 milhões votos.

Os estrategistas da legenda trabalham com três hipóteses. Na mais otimista, Jerônimo entregaria 6 milhões de votos ou mais, em uma campanha azeitada com Costa e Wagner. No cenário conservador, a campanha de Lula teria menos 500 mil votos, diante do crescimento da oposição do estado liderada por ACM Neto. No pior deles, Lula teria menos 1 milhão de votos.

A avaliação reservada no partido é que Jerônimo não conseguiu uma marca forte em sua gestão que possa impulsionar o número de votos de Lula. Esses temores levaram parte do grupo a cogitar a possibilidade de que Rui Costa fosse candidato a governador, opção descartada por ele.