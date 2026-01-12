Assine
Alckmin levou ex-tucano Pedro Taques para o PSB do Mato Grosso

Geraldo Alckmin costurou com João Campos o ingresso do ex-governador Pedro Taques, que vai concorrer ao Senado

Tatiana Farah
12/01/2026 06:13

Ex-tucano, Geraldo Alckmin levou um antigo colega de partido para o PSB. Foi o vice-presidente quem costurou com João Campos a ida de Pedro Taques para as fileiras pessebistas no Mato Grosso. O ex-governador do estado e ex-senador, que estava sem partido e desde 2019 fora da política, assumiu a presidência do PSB mato-grossense e será candidato ao Senado.

“Fiquei cinco anos em silêncio”, disse Taques, que recentemente voltou a dar entrevistas e tem como alvo o governador Mauro Mendes.

Acusado de corrupção na época da Lava Jato, Pedro Taques havia abandonado a política desde o fim de seu mandato, em 2019. Ele estava se dedicando a dar aulas na universidade e a advogar. Deixou o PSDB, seu último partido, e ficou sem legenda.

“Fizeram uma delação falsa contra mim. Eu sou uma das vítimas da Lava Jato. Foi uma delação mentirosa, tanto que o delator está respondendo a processo por delação caluniosa. Isso, para mim, é muito importante porque eu vim do Ministério Público Federal”, disse o ex-senador, que foi procurador da República.

Taques contou que o PSB se animou com seu desempenho nas pesquisas eleitorais, que o colocam em terceiro lugar na disputa. À sua frente, estão o rival Mauro Mendes e a deputada Janaina Riva.

