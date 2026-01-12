Assine
Indústria do audiovisual busca consenso para aprovar PL do Streaming no Senado

Cineasta André Sturm quer aproveitar o recesso parlamentar para afinar discurso do audiovisual

Tatiana Farah
12/01/2026 04:13

Presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, André Sturm quer usar o mês de janeiro — recesso parlamentar — para afinar o discurso entre artistas e produtores de audiovisual sobre o PL do Streaming, que está em análise no Senado.

Nas últimas semanas, cresceu uma polêmica sobre a qualidade do projeto aprovado na Câmara. A coluna revelou um áudio em que o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, queixou-se com a produtora Paula Lavigne sobre as críticas do ator Wagner Moura ao projeto de lei. O senador ponderava que o texto não é o ideal, mas o que foi possível de ser aprovado. 

Sturm, por sua vez, vê pontos positivos na proposta que passou pelos deputados:

“A lei, como foi aprovada na Câmara, é positiva para o audiovisual brasileiro. Nós estamos falando em pelo menos R$ 1 bilhão por ano para o audiovisual brasileiro e R$ 500 milhões para o fundo setorial do audiovisual”, disse.

O cineasta contou que as entidades da indústria já conversaram com o relator do PL no Senado, Eduardo Gomes. Ele disse estar otimista com a escolha do nome do senador, que já aprovou leis de interesse do audiovisual, como a das cotas de TV a cabo e a Lei Paulo Gustavo.

“A gente vai conversar com algumas pessoas que se manifestaram [contra o PL] para que estejam mais esclarecidas, para que, quando o Congresso voltar a funcionar, a gente possa ter um movimento maior do audiovisual brasileiro para aprovar a lei com rapidez.”

