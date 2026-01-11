Garotinho deve disputar vaga na Câmara pelo Republicanos

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho caminha para disputar uma vaga de deputado federal pelo Republicanos nas eleições de 2026, deixando de lado a possibilidade de concorrer ao Senado.

O convite partiu do presidente estadual da legenda, Luís Carlos Gomes, que apresentou ao ex-governador a estratégia do partido e defendeu sua candidatura à Câmara.

Garotinho deve manifestar formalmente sua decisão após o Carnaval.

O ex-governador exerceu seu último mandato eletivo entre 2011 e 2015, exatamente na Câmara. Em sua última incursão eleitoral, em 2024, ele não foi eleito vereador no Rio.