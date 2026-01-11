Ainda sem candidato, PT paulista já tem marqueteiro

O PT ainda nem decidiu se terá ou não candidato próprio ao governo de São Paulo, mas, caso venha a ter, o marqueteiro da campanha já está escolhido. É Otavio Antunes, dono da agência Urissanê, criada em 2017 e que atende sobretudo a candidatos do partido. A informação foi confirmada pelo presidente do PT paulista, o deputado Kiko Celeguim.

Além de Celeguim, o nome de Antunes agrada aos demais dirigentes, sobretudo por ser considerado um publicitário petista. Ele cresceu no partido durante a prisão de Lula e a campanha de 2018, quando atuou ao lado da agência do ministro da Secom, Sidônio Palmeira. Em 2022, fez o marketing da campanha de Haddad ao governo de São Paulo, quando o petista foi derrotado por Tarcísio de Freitas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ex-assessor da liderança do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, Otavio Antunes é hoje um dos maiores fornecedores do PT nacional. Entre janeiro e outubro de 2025, a Urissanê recebeu R$ 5 milhões, de acordo com a prestação de contas do partido. Foi a segunda maior despesa da legenda, atrás somente da agência de viagens NixTravel, com R$ 8 milhões.