PSB tem desconfianças sobre intenções do PT de lançar Alckmin em SP

Causa certa desconfiança no PSB a defesa que uma ala do PT faz de uma candidatura de Geraldo Alckmin a governador ou senador em São Paulo. Para líderes do partido e auxiliares do vice-presidente, essa ideia pode significar mais que fé no capital político de Alckmin, mas uma tentativa pura e simples de tirá-lo da chapa de Lula e abrir caminho para outro partido na vaga.

Com o campo em disputa, os dirigentes pessebistas têm citado quatro qualidades de Alckmin: “competente, discreto, fiel e experiente”. “Que outra legenda reuniria um quadro com todas essas qualidades?”, indaga um dirigente do PSB, em um recado não só aos petistas, mas a líderes do MDB de olho na vice de Lula.

Geraldo Alckmin já afirmou que não quer disputar a eleição em São Paulo, estado que governou por quatro mandatos. O PSB acredita que seu desempenho nos últimos três anos e a relação harmoniosa com o Lula lhe garantem a vaga de vice mais uma vez.

Tanto Lula quanto Edinho Silva já afirmaram, oficialmente, que o vice-presidente terá o papel que quiser nesta eleição. A ver.