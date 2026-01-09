Jorge Viana: ‘Acordo não é só agronegócio, inclui parcela importante da indústria’

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, comemorou nesta quinta-feira, 9, a decisão da União Europeia de autorizar a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul. Em vídeo, ele disse que o presidente Lula teve papel central no desfecho das negociações e citou também a atuação da Apex e do Itamaraty, que acompanham o processo a partir de Bruxelas. “Não tem maneira melhor de começar 2026 do que com essa notícia do acordo”, afirmou.

Viana disse ainda que o tratado vai na contramão do cenário internacional, mas destacou o tamanho do acordo entre os dois blocos. Segundo ele, Mercosul e União Europeia formam o maior acordo econômico do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas e um PIB combinado de cerca de 22 trilhões de dólares. Ele ressaltou ainda que o comércio entre Brasil e União Europeia é o segundo maior do país, atrás apenas da China.

“Pensando só o Brasil, pensando na União Europeia como uma ação conjunta, [o comércio] é perto de 100 bilhões de dólares”, acrescentou Viana. Ele disse ainda que a relação é equilibrada e inclui uma parcela relevante de produtos da indústria brasileira, e não apenas do agronegócio. “Mais de um terço daquilo que a gente exporta é indústria de processamento. Não são um produto só do agronegócio”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Viana, o acordo abre um cenário positivo para a economia dos dois blocos e agora entra na fase de tramitação legislativa para entrar em vigor.