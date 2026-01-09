Mesmo com oposição da França, UE dá sinal verde para acordo comercial com o Mercosul

Após 25 anos de negociação, a União Europeia autorizou nesta sexta-feira (9), em Bruxelas, a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul. A assinatura do acordo, marcada para a próxima semana, foi autorizada por representantes dos Estados-membros da Comissão Europeia. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, pretende assinar o acordo no Paraguai, mas antes disso, os votos precisam ser confirmados pelos governos dos 27 países do bloco.

Considerando o mercado de 722 milhões de consumidores, trata-se do maior do acordo já firmado no mundo. Pelo tratado, serão eliminadas as tarifas de importação sobre 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos. A União Europeia estima que as exportações do Mercosul para a Europa devem aumentar até 39%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A oposição ao acordo é liderada pela França, que promete reagir à autorização. Partidos de ultradireita e de esquerda franceses já anunciaram que vão apresentar moções de desconfiança contra Ursula von der Leyen. A Alemanha comemorou dizendo que o tratado “é um sinal importante no momento atual”.