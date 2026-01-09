Assine
overlay
Início PlatôBr

Mesmo com oposição da França, UE dá sinal verde para acordo comercial com o Mercosul

Pelo tratado, que deverá ser assinado na próxima semana, serão eliminadas as tarifas comerciais sobre a maioria dos itens comercializados entre os dois blocos

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
09/01/2026 10:20

compartilhe

SIGA
x
Mesmo com oposição da França, UE dá sinal verde para acordo comercial com o Mercosul
Mesmo com oposição da França, UE dá sinal verde para acordo comercial com o Mercosul crédito: Platobr Politica

Após 25 anos de negociação, a União Europeia autorizou nesta sexta-feira (9), em Bruxelas, a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul. A assinatura do acordo, marcada para a próxima semana, foi autorizada por representantes dos Estados-membros da Comissão Europeia. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, pretende assinar o acordo no Paraguai, mas antes disso, os votos precisam ser confirmados pelos governos dos 27 países do bloco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Considerando o mercado de 722 milhões de consumidores, trata-se do maior do acordo já firmado no mundo. Pelo tratado, serão eliminadas as tarifas de importação sobre 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos. A União Europeia estima que as exportações do Mercosul para a Europa devem aumentar até 39%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A oposição ao acordo é liderada pela França, que promete reagir à autorização. Partidos de ultradireita e de esquerda franceses já anunciaram que vão apresentar moções de desconfiança contra Ursula von der Leyen. A Alemanha comemorou dizendo que o tratado “é um sinal importante no momento atual”.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay