Os obstáculos para filho de José Dirceu concorrer ao Senado no Paraná

Zeca Dirceu, deputado filho de José Dirceu, quer que o PT lance duas candidaturas a senador no estado, mas o partido tem outros planos

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
09/01/2026 06:00

O deputado federal Zeca Dirceu quer concorrer ao Senado pelo Paraná, mas encontra obstáculos em seu próprio partido. O PT paranaense já decidiu que vai apresentar apenas um nome para as duas vagas desta eleição, o do diretor-geral de Itaipu, Enio Verri.

“A outra candidatura será oferecida aos partidos que estamos buscando para a chapa. Essa é a prioridade”, disse o presidente do PT no estado, Arilson Chiorato.

Petistas afirmaram à coluna que Zeca Dirceu só seria candidato a senador se o partido não conseguisse fechar uma coligação maior, atraindo legendas como o PSB.

Além de querer deixar em aberto uma das candidaturas ao Senado, o PT paranaense teme que Zeca perca para senador e o partido fique sem a cadeira dele na Câmara.

A propósito, na foto que selou a união do PT com Requião Filho, do PDT, como candidato ao governo, é Enio Verri quem aparece, além de Chiorato.

