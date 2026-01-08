Assine
overlay
Início PlatôBr

Veto total à dosimetria: Lula participou de ato sobre 8/1 em ritmo de campanha

Cerimônia que marca três anos da tentativa de golpe de Estado antecipa tom eleitoral do último ano do terceiro mandato do petista

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
08/01/2026 12:32

compartilhe

SIGA
x
Veto total à dosimetria: Lula participou de ato sobre 8/1 em ritmo de campanha
Veto total à dosimetria: Lula participou de ato sobre 8/1 em ritmo de campanha crédito: Platobr Politica

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, transformou o ato em referência aos três anos da tentativa de golpe de 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, inconformados com a vitória do petista nas eleições, em um evento com forte apelo eleitoral. Em seu discurso, o presidente se utilizou da comparação entre o seu mandato e o de Bolsonaro para mostrar diferenças em relação à democracia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na cerimônia realizada dentro do Palácio do Planalto, o ato começou com gritos de “sem anistia” da plateia. No discurso, o presidente enfatizou que a data precisa ser comemorada como sinal de vitória contra os que conspiraram contra o país e indicou a prisão do grupo liderado por Bolsonaro como sinal de “vigor” da democracia. “Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa, foram julgados com transparência e imparcialidade. Ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou power points fajutos”, disse, em referência à Lava Jato.

“A tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2013 veio para nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será feita como uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores”, destacou o líder petista.

Ao final da cerimônia, Lula assinou o veto integral ao projeto de lei que reduz a pena dos condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal), aprovado pelo Congresso, e desceu a rampa do Planalto, acompanhado pelo vice, Geraldo Alckmin, para cumprimentar as pessoas que se concentraram na frente do Palácio do Planalto. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não compareceram à cerimônia. Os dois presidentes do Legislativo defendem a dosimetria e o veto deve ser colocado novamente em votação em sessão do Congresso a ser convocada por Alcolumbre, na volta dos trabalhos no Congresso. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay