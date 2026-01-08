Assine
O papo ao pé do ouvido entre advogado de Lulinha e o diretor da PF

Marco Aurélio de Carvalho, advogado de Lulinha, conversou com Andrei Rodrigues, chefe da PF, durante evento em alusão ao 8 de Janeiro

Tatiana Farah
Repórter
08/01/2026 11:32

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa o filho de Lula citado nas investigações sobre as fraudes no INSS, aproveitou o ato em alusão ao 8 de Janeiro, nesta quinta-feira, para ter uma conversa ao pé do ouvido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O encontro ocorreu bem diante do palco, antes do começo do evento comandado por Lula.

Carvalho se queixou do que chama de vazamento do nome de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em meio às investigações da Operação Sem Desconto. A operação revelou fraudes bilionárias no INSS, com a cobrança indevida de aposentados e pensionistas.

O repórter Aguirre Talento mostrou nessa quarta-feira, 7, que a PF informou ao STF que apura se Lulinha foi “sócio oculto” do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, em negócios do governo.

O filho de Lula tem proximidade com Roberta Luchsinger, investigada por relações e negócios com Antunes e alvo da PF em dezembro.

Marco Aurélio de Carvalho confirmou à coluna que falou com o chefe da PF sobre o tema nesta quinta e que também telefonou para ele no dia anterior. O advogado pede que o vazamento seja investigado.

“Mas reitero toda a confiança na PF e vejo isso como uma anomalia”, disse o advogado.

