Imunidade: Justiça rejeita ação contra senador por ataques ao PT durante CPMI do INSS

Partido pediu indenização de Izalci Lucas, mas juíza entendeu que discurso foi protegido por prerrogativa parlamentar

Caio Barbieri
Repórter
08/01/2026 10:00

O Justiça do Distrito Federal (TJDFT) isentou o senador Izalci Lucas (PL-DF) de indenizar o PT por declarações feitas pelo congressista durante uma reunião da CPMI do INSS. A decisão ocorreu no apagar das luzes de 2025.

Na ação, que ainda cabe recurso, o PT reivindica R$ 30 mil por danos morais, alegando que o parlamentar associou a sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a práticas criminosas e “roubalheira”, com tom ofensivo, conforme denunciou a sigla na petição.

A sentença, contudo, descartou o pedido ao reforçar que o discurso ocorreu dentro do âmbito parlamentar, no calor do debate político, e que, por isso, estaria coberto pela imunidade prevista na Constituição.

Mesmo reconhecendo o teor agressivo das falas, a juíza Acácia Regina Soares de Sá, da 22ª Vara Cível de Brasília, entendeu que não há como responsabilizar civilmente o senador por opiniões manifestadas no exercício do mandato em atividade legítima no Congresso.

A magistrada destacou, ainda, que Izalci não dirigiu ataques pessoais, mas críticas políticas à atuação do partido, ainda que “imoderadas e reprocháveis”. Para a juíza, trata-se de manifestação típica do embate parlamentar — protegida justamente para evitar constrangimentos judiciais que possam tolher o debate político.

Na decisão, a magistrada reforçou a jurisprudência consolidada do STF: dentro do Parlamento, a imunidade é praticamente absoluta. Segundo ela, só haveria margem para responsabilização se o conteúdo fosse levado, por iniciativa própria de qualquer parlamentar, para fora do ambiente legislativo, como em redes sociais — o que não ficou caracterizado no caso.

Com a improcedência da ação, o PT ainda foi condenado a pagar custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

