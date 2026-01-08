O diretório estadual que mais recebeu dinheiro do PT Nacional em 2025

O diretório estadual do PT no Rio de Janeiro foi o que mais recebeu recursos do diretório nacional em 2025, segundo os dados informados pela sigla ao TSE até o momento. A fileira fluminense do PT recebeu R$ 3,8 milhões dos cofres do partido. As prestações de contas partidárias à Justiça Eleitoral devem ser concluídas até o meio do ano, razão pela qual os valores informados até agora não são definitivos.

Dos R$ 26 milhões já informados pelo PT em repasses aos diretórios estaduais, o do Ceará recebeu R$ 3,82 milhões; o do Rio Grande do Sul, R$ 2,29 milhões; e o de Pernambuco, R$ 2,17 milhões. Também figuram entre os estados com maiores volumes Maranhão (R$ 1,84 milhão), Piauí (R$ 1,73 milhão), Paraná (R$ 1,37 milhão) e São Paulo (R$ 1,31 milhão).

Entre os valores mais baixos aparecem os diretórios de Roraima (R$ 365 mil), Amapá (R$ 337 mil), Distrito Federal (R$ 291 mil), Pará (R$ 270 mil), Sergipe (R$ 136 mil) e Minas Gerais (R$ 46,7 mil).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Rondônia, Rio Grande do Norte e Goiás, os demonstrativos apresentados indicam valores zerados, enquanto Acre e Espírito Santo ainda não divulgaram dados.