Lula ainda não decidiu quando vai anunciar veto ao PL da Dosimetria

Lula não quer constranger Motta e Alcolumbre durante ato que lembra o 8 de Janeiro de 2023

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
07/01/2026 18:39

Lula ainda não decidiu quando vai anunciar veto ao PL da Dosimetria
Mesmo sem Davi Alcolumbre e Hugo Motta no ato em alusão ao 8 de Janeiro, o Palácio do Planalto ainda não decidiu, até o início da noite desta quarta-feira, 7, se o esperado veto de Lula ao PL da Dosimetria será anunciado durante o evento, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência e a Secom.

A dúvida persiste porque tanto Alcolumbre quanto Motta enviarão representantes ao ato. Como a coluna informou, a preocupação do Planalto é com não criar constrangimento aos dois chefes do Congresso, num momento em que Lula tenta refazer os laços com eles. O PL da Dosimetria a ser vetado pelo petista beneficia exatamente os golpistas do 8 de Janeiro.

O evento desta quinta está sendo planejado para as 10h, com a convocação de movimentos sociais que acompanharão o discurso de Lula na Praça dos Três Poderes. Nesta quarta, estavam sendo instaladas estruturas para telões e tendas de atendimento.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

