Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula pisa em ovos com Motta e Alcolumbre para vetar dosimetria

Se Motta e Alcolumbe participarem do ato do 8 de Janeiro, Lula deve anunciar veto só depois do evento

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
06/01/2026 16:10

compartilhe

SIGA
x
Lula pisa em ovos com Motta e Alcolumbre para vetar dosimetria
Lula pisa em ovos com Motta e Alcolumbre para vetar dosimetria crédito: Platobr Politica

Caso Hugo Motta e Davi Alcolumbre decidam participar do evento em alusão ao 8 de Janeiro organizado pelo Palácio do Planalto, Lula só vai vetar o PL da Dosimetria depois da cerimônia. Os executores dos atos golpistas seriam os beneficiados pelo texto. A ideia é não causar nenhum constrangimento aos presidentes da Câmara e do Senado, de quem o petista tenta se reaproximar. Motta e Alcolumbre estão fora de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para marcar o 8 de Janeiro, o governo quer mais participação popular no evento. Um telão será colocado na Praça dos Três Poderes para transmitir o discurso de Lula, que será calcado no tema da defesa da soberania nacional, o que lhe tem rendido dividendos nos dois últimos meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, acionou os dois grupos de movimentos sociais dos quais é próximo, a Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, para garantir público na praça. A Secom também está mobilizada para organizar o evento.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay