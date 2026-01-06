Lula pisa em ovos com Motta e Alcolumbre para vetar dosimetria

Caso Hugo Motta e Davi Alcolumbre decidam participar do evento em alusão ao 8 de Janeiro organizado pelo Palácio do Planalto, Lula só vai vetar o PL da Dosimetria depois da cerimônia. Os executores dos atos golpistas seriam os beneficiados pelo texto. A ideia é não causar nenhum constrangimento aos presidentes da Câmara e do Senado, de quem o petista tenta se reaproximar. Motta e Alcolumbre estão fora de Brasília.

Para marcar o 8 de Janeiro, o governo quer mais participação popular no evento. Um telão será colocado na Praça dos Três Poderes para transmitir o discurso de Lula, que será calcado no tema da defesa da soberania nacional, o que lhe tem rendido dividendos nos dois últimos meses.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, acionou os dois grupos de movimentos sociais dos quais é próximo, a Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, para garantir público na praça. A Secom também está mobilizada para organizar o evento.