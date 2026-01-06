Comissão do Senado, em compasso de espera, monitora crise

A CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) do Senado ainda avalia os desdobramentos da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, antes de convocar uma reunião específica para tratar do tema. Em compasso de espera, o colegiado acompanha os acontecimentos sem previsão, por enquanto, de atos sobre a crise no país vizinho.

O presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), tem mantido diálogo com outros membros da CRE, como os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Tereza Cristina (PP-MS) e Esperidião Amin (PP-SC). Segundo o entendimento interno, apesar da gravidade do episódio, ainda não há elementos que justifiquem uma atuação mais célere do colegiado neste momento.

Durante o recesso parlamentar, uma eventual reunião da CRE dependeria de um trâmite específico. Nesse caso, seria necessária a convocação da Comissão Representativa do Congresso Nacional, responsável por deliberar durante a pausa dos trabalhos legislativos. “Não está descartada a convocação da Comissão Representativa ou da própria CRE, caso haja necessidade de atuação mais célere”, afirmou Trad.