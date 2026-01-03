Venezuela: nota de Lula guiará manifestação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU

A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou que a posição do governo brasileiro sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela é a mesma da nota assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, os argumentos do petista também serão apresentados pelo Brasil na reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) marcada para a manhã da próxima segunda-feira, 5.

“O Brasil continua sendo a favor do direito internacional, que é a posição tradicional brasileira, contra qualquer tipo de invasão territorial e pela soberania dos países. O que está na declaração do presidente desta manhã continua sendo a posição do Brasil, que será apresentada na reunião do Conselho de Segurança [da ONU], que está convocada para segunda-feira, na parte da manhã”, disse a embaixadora após a segunda reunião emergencial convocada por Lula neste sábado, 3, para tratar do tema.

Embora não tenha citado nem Trump nem Maduro nominalmente, Lula classificou o ataque americano à Venezuela como “afronta gravíssima” à soberania e “precedente extremamente perigoso” para a comunidade internacional.

O Brasil deve participar da reunião do Conselho de Segurança como convidado, já que neste momento não tem assento no colegiado, atualmente é presidido pela Somália. Segundo Maria Laura Rocha, a ação na Venezuela será tema de uma reunião de ministros dos países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), convocada para as 14 horas deste domingo, 4.

A embaixadora disse que, neste momento, o Brasil considera como presidente interina da Venezuela a vice de Maduro, Delcy Rodríguez. Neste sábado, Rodríguez, que havia sido apontada mais cedo por Donald Trump como interlocutora dos Estados Unidos no processo de transição no país, condenou a ação americana, defendeu Maduro, exigiu sua libertação e disse que ele é “o único” presidente da Venezuela.

Sem melindrar

A avaliação de auxiliares de Lula ouvidos pelo PlatôBR é de que o Brasil não se posicionará favoravelmente à Venezuela ou a Nicolás Maduro. O governo teme desgaste com Trump após o processo de aproximação que se seguiu à crise do tarifaço a produtos brasileiros imposto pelo presidente dos Estados Unidos. Como já ficou evidenciado na nota divulgada mais cedo por Lula, o discurso se centrará na defesa da soberania dos países em geral, contra invasões territoriais e no argumento de que cabe ao povo de uma nação escolher seus governantes democraticamente, por meio de eleições diretas.

A segunda reunião de emergência do governo neste sábado ocorreu no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Lula participou por vídeoconferência, já que está de férias no Rio de Janeiro. O ministro José Múcio (Defesa) e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, estiveram presencialmente na reunião. Participaram remotamente o ministro Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça).

Múcio disse que não houve incidentes ou relatos de filas e transtornos da fronteira do Brasil com a Venezuela ao longo do sábado.