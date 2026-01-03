Assine
overlay
Início PlatôBr

Moraes barra recurso e mantém condenação de 14 anos por atos de 8 de janeiro

Decisão também mantém tratamento médico obrigatório para réu considerado incapaz

Publicidade
Carregando...
Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
03/01/2026 12:11

compartilhe

SIGA
x
Moraes barra recurso e mantém condenação de 14 anos por atos de 8 de janeiro
Moraes barra recurso e mantém condenação de 14 anos por atos de 8 de janeiro crédito: Platobr Politica

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), barrou uma tentativa de recurso apresentada pela defesa de Diogo Oliveira Amaral e manteve, sem alterações, a condenação de 14 anos de prisão em regime fechado imposta ao réu pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O recurso foi rejeitado por não atender às regras processuais do tribunal. Com isso, permanece válida a decisão da Primeira Turma do STF que condenou Diogo pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Além da pena de prisão, segue mantida a condenação ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, valor a ser dividido com outros réus condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes.

Em outro processo, Moraes também decidiu manter em vigor a medida aplicada a Carlo Adriano Caponi, acusado de participação nos atos de 8 de janeiro, mas considerado incapaz de responder criminalmente após laudo médico.

No caso de Carlo, o STF já havia afastado a aplicação de pena criminal ao reconhecer que ele não tinha condições mentais de compreender o caráter ilegal das condutas atribuídas. A decisão mais recente confirma que o réu seguirá submetido a tratamento médico obrigatório, em regime ambulatorial, por pelo menos dois anos, com nova avaliação ao fim do período.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A manutenção da medida de segurança foi decidida após manifestação da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a continuidade do acompanhamento médico e a realização de nova perícia ao final do prazo fixado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay