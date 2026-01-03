Lula chama reunião de emergência para discutir resposta oficial ao ataque

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência para tratar da resposta do governo brasileiro ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Lula ainda está na base da Marinha na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passou a virada de ano. Ele não descarta interromper o recesso e retornar a Brasília ainda neste sábado, 3. O presidente participará da reunião desta manhã por videoconferência.

A confirmação do ataque e da captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da manhã, por meio de sua plataforma, a Truth Social. A crise da Venezuela, que vinha sendo acompanhada de perto pelo Planalto e pelo Itamaraty, assume agora um caráter de urgência para o governo brasileiro.

A reunião de emergência ocorrerá no Itamaraty, às 10 horas. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, também está de férias e, assim como Lula, deve participar por vídeo. Espera-se a divulgação de uma manifestação oficial do governo brasileiro após a reunião.

Repercussão

Vários líderes da região já se manifestaram. Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenaram a ação dos Estados Unidos. O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o ataque e a captura de Maduro.

Por meio das redes sociais, a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, informou que conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Para ela, Maduro “carece de legitimidade”. Kallas defendeu uma transição pacífica na Venezuela.

“Em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e a Carta da ONU devem ser respeitados. Apelamos à moderação”, escreveu.