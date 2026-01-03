PSB não quer Alckmin candidato em São Paulo

Apesar de setores do PT defenderem que Geraldo Alckmin concorra ao governo de São Paulo, o direção do PSB não ficou nada animada com a ideia.

Em conversa com a coluna, um alto dirigente nacional do partido afirmou que, no comando da legenda, é “uníssona a continuidade dele na vice-presidência”. A opinião é mesmo corrente entre as lideranças.

Tanto Lula quanto o presidente do PT, Edinho Silva, têm dito que Alckmin terá a posição que quiser este ano nas eleições. Mas, nos bastidores petistas, o nome do vice-presidente é cogitado para formar um palanque forte em São Paulo, seja o governador Tarcísio de Freitas candidato à reeleição ou à Presidência.

Na avaliação do comando do PSB, não há nenhuma razão para que Lula troque o candidato a vice, uma vez que a parceria deu bons frutos no governo, como na crise do tarifaço.