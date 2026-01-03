Assine
overlay
Início PlatôBr

PSB não quer Alckmin candidato em São Paulo

Cúpula do partido quer que Geraldo Alckmin dispute a vice-presidência de novo

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
03/01/2026 04:09

compartilhe

SIGA
x
PSB não quer Alckmin candidato em São Paulo
PSB não quer Alckmin candidato em São Paulo crédito: Platobr Politica

Apesar de setores do PT defenderem que Geraldo Alckmin concorra ao governo de São Paulo, o direção do PSB não ficou nada animada com a ideia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em conversa com a coluna, um alto dirigente nacional do partido afirmou que, no comando da legenda, é “uníssona a continuidade dele na vice-presidência”. A opinião é mesmo corrente entre as lideranças.

Tanto Lula quanto o presidente do PT, Edinho Silva, têm dito que Alckmin terá a posição que quiser este ano nas eleições. Mas, nos bastidores petistas, o nome do vice-presidente é cogitado para formar um palanque forte em São Paulo, seja o governador Tarcísio de Freitas candidato à reeleição ou à Presidência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na avaliação do comando do PSB, não há nenhuma razão para que Lula troque o candidato a vice, uma vez que a parceria deu bons frutos no governo, como na crise do tarifaço.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay