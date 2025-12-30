Bolsonaro toma nova injeção de anestésicos para tentar conter crise de soluço

Jair Bolsonaro passou por mais um procedimento médico na tarde desta terça-feira, 30, para tentar conter as frequentes crises de soluço. Foi o quarto desde que ele foi internado, na véspera do Natal. Após a intervenção médica, que desta vez não estava programada, o ex-presidente retornou ao quarto no hospital DF Star, em Brasília.

Os seis médicos que atendem Bolsonaro informaram em boletim divulgado no final da tarde desta terça que ele permanece internado “em cuidados pós-operatórios”. O boletim registra que o ex-presidente “apresentou novos episódios de soluços”, como havia informado a família, antes da nova ida ao centro cirúrgico.

O procedimento bloqueia o nervo frênico, que controla os movimento do diafragma, músculo responsável pela respiração e também origem dos soluços. Na primeira intervenção, no sábado, 27, Bolsonaro teve os nervos do lado direito bloqueados por anestesia. Na intervenção desta segunda, 29, o mesmo processo foi feito do lado esquerdo. Com a persistência das crises de soluço, nesta terça os médicos fizeram novo procedimento de “complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais”.

O boletim médico informa ainda que Bolsonaro será submetido a uma “endoscopia digestiva alta” nesta quarta-feira, 31, para “avaliação do refluxo gastroesofágico”. No hospital, ele tem feito fisioterapia respiratória e passado por uma terapia para tentar corrigiur apnéia do sono. Os médicos também têm adotado medidas para prevenir trombose”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Jair Bolsonaro passa a virada de ano internado, longe da cela especial na Polícia Federal onde vem cumprindo a pena pela condenação na trama golpista. No STF (Supremo Tribunal Federal) a defesa vai tentar sua permanência no hospital ou até mesmo o direito de prisão domiciliar para recuperação. O ex-presidente foi internado dia 24 para um cirurgia de hérnia, realizada no dia seguinte, no Natal.