Empresário dá picanha em Angra e diz ser presente de Flávio Bolsonaro; vídeo

Amigo de Jair Bolsonaro, o empreiteiro fluminense Renato Araújo saiu distribuindo a “picanha do Flávio” para eleitores que curtiam o pré-feriado, na segunda-feira, 29, em lanchas em Angra dos Reis, no litoral do Rio. O corte de carne era embalado com uma foto do senador, nos mesmos moldes de um lançamento anterior, a “picanha de Bolsonaro”, pelo frigorífico Goiás, apoiador dos bolsonaristas. A ação foi gravada em vídeo e publicada no Instagram, mas apagada pouco depois.

https://www.instagram.com/reel/DS5ppFejx1m/

A assessoria de Araújo afirmou à coluna que foi uma brincadeira feita pelo empreiteiro e que apenas três picanhas foram distribuídas. Afirmou ainda que os ganhadores eram pessoas conhecidas dele e que Flávio Bolsonaro não sabia da distribuição do brinde. O vídeo teria sido apagado da rede social para evitar, segundo a assessoria, uma interpretação ruim do episódio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Renato Araújo é presidente regional do PL. Foi candidato a prefeito de Angra dos Reis no ano passado, mas perdeu a eleição. Próximo do ex-presidente, foi um dos amigos autorizados por Alexandre de Moraes para visitá-lo, quando ainda estava em prisão domiciliar em Brasília.