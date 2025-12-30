Soluços de Bolsonaro persistem e médicos fazem nova intervenção

As crises de soluço de Jair Bolsonaro voltaram nesta terça-feira, 30, após mais uma intervenção cirúrgica realizada na véspera para tratar do problema. Apesar da melhora, o ex-presidente precisou voltar ao centro cirúrgico no meio da tarde para passar por mais uma intervenção, segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

É a quarta vez que Bolsonaro passa por procedimentos médicos desde que foi internado, na véspera do Natal. Ele ainda aguarda o agendamento de uma endoscopia. A previsão é que o exame seja realizado ainda nesta terça ou, no máximo, nesta quarta-feira, 31.

O médico Cláudio Birolini, da equipe que acompanha Bolsonaro, explicou nesta segunda que há necessidade de “pelo menos 48 horas para avaliação de resultados e complicações”. “Ainda está prevista a realização de uma nova endoscopia digestiva alta. Estamos trabalhando com a hipótese de que, se não houver novas intercorrências, novos problemas, que ele fique aqui até quinta-feira”, disse Birolini a jornalistas.

Com os procedimentos desta segunda e terça e o exame a ser realizado, Bolsonaro deve passar a virada de ano internado, longe da cela especial na Polícia Federal onde vem cumprindo a pena pela condenação na trama golpista.

Nas redes, Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente, publicou um texto em que disse que o “acompanhamento integral” de Bolsonaro “faz-se permanente e necessário para manutenção de sua vida”. “Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção”, registrou Carlos.

Não há previsão de alta e, dependendo dos resultados, novas perícias devem ser solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Moraes ainda não se manifestou sobre o prazo de permanência de Bolsonaro no hospital, mas a previsão médica inicial era de uma semana. O destino do ex-presidente em 2026 ainda vai ser definido pelo ministro.