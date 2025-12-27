Para tratar soluços: Bolsonaro passa por novo procedimento e volta ao quarto

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um novo procedimento médico neste sábado, 27, para tentar controlar crises recorrentes de soluços. A intervenção foi concluída no fim da tarde e Bolsonaro já se encontra no quarto, conforme informou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais.

De acordo com a postagem, a equipe médica comunicou que o procedimento foi finalizado com sucesso e que Bolsonaro permaneceria em observação por um curto período antes de retornar ao quarto. Michelle agradeceu as manifestações de apoio e destacou o trabalho dos profissionais de saúde.

O procedimento realizado foi um bloqueio do nervo frênico, estrutura ligada ao diafragma, responsável pelos movimentos respiratórios. A técnica busca reduzir ou cessar episódios persistentes de soluço, quadro que, segundo relatos da família, tem se repetido diariamente há cerca de nove meses.

Um dos médicos da equipe, Claudio Birolini, já havia explicado anteriormente que o bloqueio é feito por meio de anestesia e não se trata de uma cirurgia convencional. Apesar de ser considerado relativamente seguro, o método não é o mais comum no tratamento desse tipo de sintoma e costuma ser avaliado caso a caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia de hérnia realizada na quinta-feira, 25. O procedimento foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, em razão da pena que o ex-presidente cumpre no âmbito do processo sobre a tentativa de golpe de Estado.