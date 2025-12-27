Cassações e candidaturas provocam entra e sai de suplentes no Congresso
Decisões judiciais, processos disciplinares e afastamentos de parlamentares forçaram uma série de mudanças nas bancadas nas últimas semanas do ano. Até abril, retorno de ministros deve provocar nova leva de trocas nas cadeiras
As últimas semanas de 2025 foram movimentadas na Câmara dos Deputados, com uma sequência de mudanças nas cadeiras provocada por suspensões, afastamentos e perdas de mandato. Em meio às decisões judiciais e a desdobramentos internos do Legislativo, suplentes passaram a ocupar cadeiras deixadas por parlamentares que estiveram no centro de crises políticas recentes.
Um dos casos de maior repercussão foi o retorno de Heloísa Helena (Rede-RJ) ao plenário. Ex-senadora e ex-presidenciável, ela assumiu como suplente após a suspensão de Glauber Braga (PSOL-RJ), determinada em consequência de processo disciplinar na Câmara. A entrada de Heloísa reuniu peso simbólico e contexto político, ao recolocar em cena uma figura histórica da esquerda em um momento de tensão interna na Casa. Logo na chegada, chamou a atenção pelo tom duro nas críticas feitas ao governo.
Outro movimento relevante foi a posse de Dr. Flávio (PL-RJ), chamado para ocupar a vaga deixada por Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ramagem perdeu o mandato após condenação por participação da trama golpista, e a convocação do suplente foi formalizada pela mesa diretora. O caso reforçou o impacto direto das decisões do STF sobre a composição da Câmara nas últimas semanas do ano.
Também em São Paulo, Adilson Barroso (PL-SP) assumiu a cadeira de Carla Zambelli (PL-SP) após o afastamento – e depois renúncia – da deputada. A troca teve repercussão menos pelo perfil do suplente e mais pelo vácuo deixado por uma das parlamentares mais ruidosas do bolsonarismo, frequentemente envolvida em embates políticos e judiciais.
Ainda no PL paulista, Missionário José Olímpio (PL-SP) passou a ocupar a vaga de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que perdeu o mandato por excesso de faltas. A substituição teve forte peso simbólico por atingir diretamente a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, consolidando um fim de ano marcado por mudanças significativas na bancada ligada ao ex-presidente na Câmara.
Mais uma dança das cadeiras
A movimentação entre suplentes, no entanto, não se restringe a afastamentos e punições. Com a aproximação do prazo de desincompatibilização para as eleições de 2026, ministros com mandato parlamentar tendem a reassumir suas cadeiras no Congresso, o que deve provocar a saída de suplentes que hoje estão em exercício, tanto na Câmara quanto no Senado.
Na Câmara dos Deputados, há casos em que os suplentes atualmente em exercício deixarão automaticamente o cargo com a volta dos titulares licenciados para o Executivo. É o caso de Allan Garcês (PP-MA), suplente de André Fufuca (Esporte); Ossesio Silva (Republicanos-PE), que ocupa a vaga de Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos); e Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP), suplente de Sônia Guajajara (Povos Indígenas); Augusta Brito (PT), suplente de Camilo Santana (Educação); Margareth Buzetti (PSD-MT), suplente Carlos Fávaro (Agricultura), e Fernando Farias (MDB-AL), suplente de Renan Filho (Transportes). Com o retorno dos titulares, os atuais ocupantes das cadeiras perdem os mandatos e, em grande parte, tentarão novamente uma vaga nas urnas em 2026.