Governo aponta três facções da Venezuela atuando no Norte do Brasil

Ao todo, o Ministério da Justiça mapeou a existência de 90 organizações criminosas no Brasil

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/12/2025 06:09

O Ministério da Justiça reconheceu que três facções da Venezuela têm atuado na Região Norte do Brasil. A informação consta em um documento enviado no início de dezembro à CPI do Crime Organizado, no Senado.

O levantamento apontou que existem 17 grupos criminosos diferentes no Norte do país, entre eles as facções venezuelanas Sindicato de Las Claritas, Tren de Aragua e Tren de Guayana. Esses são os únicos registros de organizações criminosas internacionais no Brasil.

Ao todo, o Ministério da Justiça mapeou a existência de 90 facções no país. O Norte ocupa a penúltima posição entre as regiões do país em diversidade de facções, com 17 grupos identificados. O ranking é liderado pelo Nordeste, com 46 facções, seguido pelo Sul, com 24, e pelo Sudeste, com 18. O Centro-Oeste aparece na última colocação, com apenas 9 facções.

O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são as únicas organizações criminosas reconhecidas por atuação nacional e transnacional. O levantamento indicou que 14 facções são regionais e 74 são locais, ou seja, presentes apenas em estados e municípios.

guilherme-amado

guilherme-amado

