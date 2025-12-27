O ‘exílio’ de Rodrigo Bacellar
Presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacellar foi solto após deliberação de deputados
Nos bastidores da política fluminense, Rodrigo Bacellar, o presidente da Alerj afastado e preso por decisão do STF, está sendo considerado “em exílio” por seus pares.
Bacellar escolheu sua mansão em Teresópolis para cumprir a pena em prisão domiciliar e está “isolado”, segundo aliados, preparando-se para a defesa das ações que já enfrenta — o caso Ceperj e a Operação Unha e Carne — e das que podem vir.
Após a Alerj votar a soltura de Rodrigo Bacellar, o presidente afastado da Casa decidiu se licenciar do mandato.
Bacellar foi preso na primeira semana de dezembro por suspeita de vazar informações sigilosas da Operação Zargun, que resultou na prisão do ex-deputado TH Jóias, acusado de ligação com o Comando Vermelho.