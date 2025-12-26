Assine
overlay
Início PlatôBr

Derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria não deve tardar na pauta do Congresso

Deputados da base aliada e da oposição avaliam que derrubada do veto deve ser pautada logo na volta do recesso, em fevereiro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
26/12/2025 04:06

compartilhe

SIGA
x
Derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria não deve tardar na pauta do Congresso
Derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria não deve tardar na pauta do Congresso crédito: Platobr Politica

Deputados do governo à oposição esperam que a derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria seja pautada no Congresso logo na primeira semana após o fim do recesso parlamentar. Os parlamentares voltam aos trabalhos em 2 de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lula, que já disse que irá vetar o PL da Dosimetria, tem até o dia 12 de janeiro para publicar o veto no Diário Oficial. A data escolhida deve ser, segundo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, o dia 8 de janeiro.

Apesar de defenderem a rápida virada de página do assunto da dosimetria, alguns petistas consideram que a análise dos vetos pode ficar para depois do Carnaval. O feriado será no dia 16 de fevereiro, duas semanas após o início do ano legislativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A avaliação, por outra parte do governo — e seguida por deputados do Centrão e da oposição —, é que Hugo Motta e Davi Alcolumbre querem “se livrar” desse assunto e, por isso, podem pautar a sessão conjunta para derrubada de vetos logo na volta do recesso.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay