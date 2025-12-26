Derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria não deve tardar na pauta do Congresso
Deputados da base aliada e da oposição avaliam que derrubada do veto deve ser pautada logo na volta do recesso, em fevereiro
Deputados do governo à oposição esperam que a derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria seja pautada no Congresso logo na primeira semana após o fim do recesso parlamentar. Os parlamentares voltam aos trabalhos em 2 de fevereiro.
Lula, que já disse que irá vetar o PL da Dosimetria, tem até o dia 12 de janeiro para publicar o veto no Diário Oficial. A data escolhida deve ser, segundo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, o dia 8 de janeiro.
Apesar de defenderem a rápida virada de página do assunto da dosimetria, alguns petistas consideram que a análise dos vetos pode ficar para depois do Carnaval. O feriado será no dia 16 de fevereiro, duas semanas após o início do ano legislativo.
A avaliação, por outra parte do governo — e seguida por deputados do Centrão e da oposição —, é que Hugo Motta e Davi Alcolumbre querem “se livrar” desse assunto e, por isso, podem pautar a sessão conjunta para derrubada de vetos logo na volta do recesso.