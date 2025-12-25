Cirurgia termina sem intercorrências e Bolsonaro inicia recuperação no hospital

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro foi concluída no início da tarde desta quinta-feira, 25, dia de Natal, no hospital DF Star, em Brasília. O procedimento começou por volta das 9h e teve duração aproximada de três horas e meia, sendo finalizado pouco antes das 13h, sem registro de intercorrências.

A informação sobre o término da cirurgia foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por meio das redes sociais. Segundo ela, a equipe médica agora aguarda o retorno completo da anestesia para dar sequência ao acompanhamento pós-operatório.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral — condição que afeta os dois lados da região da virilha. Ele havia sido internado na quarta-feira, 24, para realização de exames e preparo pré-operatório. A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da intervenção médica.

De acordo com a avaliação médica, apesar de ser um procedimento classificado como eletivo, a cirurgia foi recomendada para evitar agravamento do quadro e possíveis complicações. A técnica é realizada sob anestesia geral e consiste no reposicionamento do conteúdo abdominal, com reforço da musculatura da parede abdominal na região enfraquecida.

A hérnia inguinal ocorre quando parte do intestino ou de tecido abdominal se projeta por uma abertura na musculatura da virilha. No caso bilateral, o problema se manifesta dos dois lados, o que pode causar dor, desconforto e risco de encarceramento da hérnia, caso não seja tratado.

A expectativa é de que Bolsonaro permaneça internado entre cinco e sete dias. O pós-operatório inclui controle da dor, mobilização progressiva e medidas preventivas contra complicações, como trombose e problemas respiratórios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a internação, Bolsonaro está acompanhado de Michelle Bolsonaro. Os filhos Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ) estiveram no hospital antes do início do procedimento.