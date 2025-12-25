Assine
Richa aponta desrespeito do TJPR a decisão de Toffoli e pede arquivamento de ações

Deputado e ex-governador do Paraná afirmou a Toffoli que decisão dele foi descumprida em julgamento do Tribunal de Justiça do Paraná

João Pedroso de Campos
25/12/2025 06:08

Um dos primeiros beneficiados por Dias Toffoli com a anulação ampla e irrestrita de atos e decisões da Operação Lava Jato, o deputado federal e ex-governador do Paraná Beto Richa, do PSDB, acionou o ministro do STF afirmando que a decisão dele foi descumprida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

A defesa de Richa apontou que 24 ações penais contra ele na Justiça estadual e na Justiça Eleitoral, abertas a partir da Operação Quadro Negro, desdobramento da Lava Jato, haviam sido trancadas após a decisão de Toffoli.

Quatro dessas ações, oriundas da Justiça Eleitoral, no entanto, voltaram a tramitar após a Segunda Câmara Criminal do TJPR acolher um recurso do Ministério Público do Paraná contra o trancamento. Esses processos foram enviados ao STJ, para análise sobre o arquivamento.

Na manifestação a Toffoli, os advogados de Beto Richa alegaram que houve descumprimento da decisão dele que anulou todos os atos das investigações contra o tucano e mandou trancar as ações penais. Eles pediram que o ministro anule a decisão do TJPR e determine o arquivamento definitivo dos processos criminais.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

