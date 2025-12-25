O que senadores mais querem saber de Jorge Messias

A posição de Jorge Messias sobre emendas parlamentares virou a grande prioridade para senadores apoiarem ou não a indicação do advogado-geral da União ao STF.

O tema virou prioridade entre alguns senadores após a decisão de Flávio Dino, no último domingo, 21, que suspendeu de forma preventiva o pagamento das emendas de relator.

À coluna, nomes ligados ao Centrão e à oposição disseram que, diante do contexto da indicação de Messias, o AGU precisará demonstrar um bom entendimento e uma posição “pró-política” em relação às emendas.

Um dos contextos citados, além da decisão de Dino, é a preferência, por parte do Senado, pelo nome de Rodrigo Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso. Pacheco foi indicado por Davi Alcolumbre.

Lula, entretanto, não cedeu à vontade de Alcolumbre e manteve o nome de Messias. Desde a indicação, o AGU vem enfrentando resistências no Senado.