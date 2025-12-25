Assine
Risco de derrota no Ceará pode levar Camilo Santana a disputar governo contra Ciro

Pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada na última sexta-feira, 19, apontou que o tucano está na liderança na disputa contra o atual governador, Elmano de Freitas, com 10 pontos de vantagem

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/12/2025 00:35

O risco real de que o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), seja derrotado por Ciro Gomes (PSDB) se for candidato à reeleição tem aumentado a pressão para que o ministro da Educação, Camilo Santana, dispute o cargo. 

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada na última sexta-feira, 19, apontou que o tucano está na liderança na disputa pelo governo com 10 pontos de vantagem. 

O levantamento mostrou Ciro com 44% das intenções de voto, contra 34% de Elmano de Freitas, e 7% do senador Eduardo Girão (Novo). Outros 10% dos entrevistados disseram que votariam branco ou nulo e 5% não souberam responder.

A avaliação entre auxiliares de Lula é que se esses percentuais se mantiverem nos próximos meses, a única alternativa será lançar o ministro da Educação como candidato para tentar evitar uma derrota em um estado que o PT venceu as três últimas eleições para governador. Embora negue reiteradamente que disputará o cargo, Santana deve deixar o ministério em abril e reassumir o mandato de senador.

Elmano demonstra intenção de se candidatar à reeleição, independentemente da pressões nacionais e locais. O PT ainda negocia os acordos no estado. Um dos focos de tensão está na relação com o senador Cid Gomes (PSB-CE), irmão de Ciro e aliado dos petistas Ceará, que ainda negocia o espaço de seu grupo na futura chapa. 

