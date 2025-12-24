Os próximos dias de Bolsonaro: cirurgia no Natal, vigilância e retorno à PF após alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou nesta quarta-feira, 24, a custódia da Polícia Federal em Brasília pela primeira vez em 32 dias para dar início ao processo de internação e cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Ele foi levado ao hospital DF Star, onde ficará internado sob regras específicas definidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Esta quarta-feira será dedicada a exames clínicos, laboratoriais e de imagem, além do preparo pré-operatório. A cirurgia está prevista para a manhã de quinta-feira, 25, dia de Natal, com duração estimada entre três e quatro horas. A expectativa da equipe médica é que a internação dure de cinco a sete dias, com divulgação diária de boletins sobre o estado de saúde do ex-presidente.

A hérnia inguinal ocorre quando parte do intestino ou tecido abdominal “protrui” por uma região enfraquecida da parede abdominal e forma uma protuberância na área da virilha. No caso de Bolsonaro, o diagnóstico é bilateral, ou seja, atinge os dois lados, o que costuma indicar correção cirúrgica para evitar dor persistente, limitação de movimentos e risco de complicações, como estrangulamento da hérnia.

Durante todo o período no hospital, Bolsonaro permanecerá sob vigilância ininterrupta da Polícia Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determina a presença permanente de agentes na porta do quarto, além de equipes de prontidão dentro e fora da unidade hospitalar, com possibilidade de reforço do efetivo conforme avaliação da PF.

O acesso ao quarto será restrito. Apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está autorizada a acompanhar o ex-presidente de forma contínua. Qualquer outra visita — inclusive de familiares — dependerá de autorização judicial específica. Também está proibida a entrada de celulares, computadores ou outros dispositivos eletrônicos, exceto os indispensáveis ao tratamento médico.

Após a alta hospitalar, a expectativa é que Bolsonaro retorne à superintendência da Polícia Federal, onde seguirá cumprindo a prisão, conforme as condições já impostas pelo STF.