Assine
overlay
Início PlatôBr

Peça inspirada em cartas entre Mário de Andrade e Fernando Sabino vai a três capitais

‘Cartas a um jovem escritor’ é conduzida por correspondência entre Mário de Andrade e Fernando Sabino, ícones da literatura brasileira

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
24/12/2025 09:04

compartilhe

SIGA
x
Peça inspirada em cartas entre Mário de Andrade e Fernando Sabino vai a três capitais
Peça inspirada em cartas entre Mário de Andrade e Fernando Sabino vai a três capitais crédito: Platobr Politica

A peça inspirada na correspondência entre Mário de Andrade e Fernando Sabino, “Cartas a um jovem escritor”, planeja levar apresentações a Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. O projeto para essas sessões, 12 ao todo, está em fase de captação de recursos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com direção-geral de Bernardo Sabino, filho de Sabino, e direção artística e dramaturgia e Paulo Williams, a peça narra a intensa troca de cartas entre os dois ícones da literatura brasileira.

A narrativa do espetáculo se desenvolve sob a perspectiva do carteiro, mensageiro das ideias e sentimentos trocados entre Andrade e Sabino em conversas sobre temas literários, dilemas existenciais e inquietações sobre o Brasil de seu tempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A peça combina teatro e música, com trilha sonora dirigida e arranjada por Wagner Tiso e interpretada por Verônica Sabino.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay