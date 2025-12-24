Peça inspirada em cartas entre Mário de Andrade e Fernando Sabino vai a três capitais

A peça inspirada na correspondência entre Mário de Andrade e Fernando Sabino, “Cartas a um jovem escritor”, planeja levar apresentações a Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. O projeto para essas sessões, 12 ao todo, está em fase de captação de recursos.

Com direção-geral de Bernardo Sabino, filho de Sabino, e direção artística e dramaturgia e Paulo Williams, a peça narra a intensa troca de cartas entre os dois ícones da literatura brasileira.

A narrativa do espetáculo se desenvolve sob a perspectiva do carteiro, mensageiro das ideias e sentimentos trocados entre Andrade e Sabino em conversas sobre temas literários, dilemas existenciais e inquietações sobre o Brasil de seu tempo.

A peça combina teatro e música, com trilha sonora dirigida e arranjada por Wagner Tiso e interpretada por Verônica Sabino.