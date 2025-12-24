O maior interessado no RJ na candidatura de Flávio Bolsonaro

Um dos maiores interessados, e entusiasmados, com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto é o senador Carlos Portinho.

Candidato à reeleição ao Senado, Portinho estava, até então, em pré-campanha por uma vaga que não saberia se conseguiria disputar.

Antes de Flávio ser escolhido como o nome de Bolsonaro ao Palácio do Planalto, o PL teria como candidatos ao Senado Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro.

Carlos Portinho, segundo lideranças do partido, apesar de querer a segunda vaga para o Senado, conformava-se em ser candidato à Câmara. O cenário sem Flávio, para a satisfação de Portinho, agora é outro.