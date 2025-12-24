Assine
Moraes autoriza visita de delator da Odebrecht a Collor

Alexandre de Moraes permitiu que Cláudio Melo Filho, ex-lobista da Odebrecht, visite Collor na prisão domiciliar em 29 de dezembro

João Pedroso de Campos
Repórter
24/12/2025 04:10

Alexandre de Moraes atendeu ao pedido de Fernando Collor e autorizou que ele receba, na prisão domiciliar, uma visita de Cláudio Melo Filho, ex-lobista da Odebrecht em Brasília e um dos delatores da empreiteira.

Melo Filho poderá visitar o amigo Collor em 29 de dezembro, entre 10h e 18h. O ex-presidente cumpre em uma luxuosa cobertura de frente para o mar de Maceió a pena por corrupção e lavagem de dinheiro imposta pelo STF.

Um empresário amigo de ambos, Marco Aurélio de Paula Machado Cunha, também poderá se encontrar com o Collor no mesmo dia e no mesmo horário que o ex-lobista.

Figura conhecida nos bastidores de Brasília nas últimas décadas, Cláudio Melo Filho fechou delação premiada junto a outros 76 integrantes da Odebrecht. A delação dele foi uma das primeiras do grupo a vir à tona, em dezembro de 2016. No cardápio das revelações dele, 51 nomes de políticos, entre os quais o então presidente, Michel Temer, senadores, deputados e governadores.

