Sérgio Cabral de olho nos bastidores da política do Rio de Janeiro

Desde que Rodrigo Bacellar foi preso e afastado da presidência da Alerj, Cabral está curioso sobre um ponto específico

Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
24/12/2025 02:00

Sérgio Cabral de olho nos bastidores da política do Rio de Janeiro

Quem tem acompanhado de perto os últimos acontecimentos da política do Rio de Janeiro — e não são poucos — é o ex-governador Sérgio Cabral.

Cabral já tinha já linha direta com Rodrigo Bacellar, e, desde a prisão do agora presidente afastado da Alerj, tem ligado para diversos parlamentares do estado para acompanhar para que lado a política fluminense vai correr.

Inelegível, Cabral está presente nos bastidores do poder do Rio de Janeiro desde que foi solto, em 2023. O ex-governador, condenado por diversos crimes na Lava Jato, chegou a prestar consultoria política para deputados e candidatos nos municípios em 2024.

Nas conversas que tem tido, Sérgio Cabral vem perguntando especialmente sobre um assunto: quem será o sucessor à cadeira de Cláudio Castro quando o governador se desincompatibilizar para concorrer ao Senado em 2026.

