Com candidatura de Gleisi, Lula avalia entregar articulação política para senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia entregar a articulação política do governo em 2026 ao ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social), afirmaram ao PlatôBR auxiliares do petista. Senador licenciado pelo Piauí, Dias tem mandato até 2031 e não precisará deixar o governo em abril de 2026 para disputar um novo mandato.

O nome de Dias passou a ser cogitado com a decisão da atual ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de deixar o posto para disputar uma nova vaga na Câmara dos Deputados pelo Paraná.

A avaliação do Planalto é que ele tem boas relações tanto no Senado quanto na Câmara, além de ser considerado um hábil negociador, credenciais que o habilitam a comandar a articulação do governo no próximo ano.

A equipe de Gleisi está desfalcada desde novembro, quando o então secretário-executivo, Gustavo Ponce de Leon, pediu demissão. O chefe de gabinete de Gleisi e diplomata de carreira, Marcelo Costa, acumula a função atualmente.

Lula quer para o cargo alguém que tenha experiência política e Dias, além de senador, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador pelo Piauí por quatro mandatos.