Gustavo Feliciano toma posse no Turismo em aceno de Lula à Câmara e ao União Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossou nesta terça-feira, 23, Gustavo Feliciano como novo ministro do Turismo, em cerimônia no Palácio do Planalto. Indicado pelo União Brasil e apoiado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Feliciano substitui Celso Sabino e se torna o terceiro titular da pasta nesta gestão, depois de Daniela Carneiro e do próprio Sabino.

Filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), o novo ministro teve a indicação avalizada por Motta, que participou da cerimônia. A troca ocorre após meses de tensão entre o governo e o União Brasil em torno da expulsão de Sabino da legenda e de sua permanência no cargo, em confronto com a resolução partidária.

Em seu discurso de posse, Gustavo Feliciano fez questão de destacar o papel do presidente da Câmara na articulação política que o levou ao ministério. “Um destaque especial que eu gostaria de fazer para o maior líder do meu Estado, que neste momento não é só da Paraíba, mas do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta”, afirmou. “Um paraibano assumir um ministério da República é um reflexo incontestável da sua discreta, mas inegável, forte liderança”, completou.

O novo ministro também exaltou o presidente Lula ao agradecer pela nomeação. “Fazer parte, senhor presidente, mesmo que minimamente, da sua história porque o senhor é muito mais que o presidente. O senhor é um marco na história do Brasil e do mundo”, disse Feliciano durante a cerimônia.

Hugo Motta, por sua vez, afirmou que a Câmara dará sustentação política à nova gestão. “Gustavo terá apoio da Câmara, dos deputados, para ajudar a sua gestão com recursos, com ações, para que juntos possamos cada vez mais fortalecer as ações para que o Brasil possa ser esse destino turístico buscado por todos”, declarou. Em outra fala, acrescentou: “Eu não tenho a menor dúvida que juntos nós vamos construir essa gestão, esse trabalho que, com certeza, fará valer a confiança que o senhor está tendo no querido Gustavo Feliciano”.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD) e de ministros como Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Jorge Messias (AGU) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Nos bastidores, a avaliação é que a nomeação busca recompor a relação do Planalto com o União Brasil e ampliar pontes com a presidência da Câmara.