Damião Feliciano: o deputado que votava com a oposição e indicou filho para o governo

A posse de Gustavo Feliciano no Ministério do Turismo, marcada para as 9h30 desta terça-feira, 23, representa uma tentativa de Lula de atrair para o governo um setor do Centrão mais alinhado com a oposição. Para a cerimônia está prevista a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), um dos padrinhos políticos do novo integrante da Esplanada e, nos últimos meses, responsável por patrocinar uma agenda de votações contrária aos interesses do Planalto.

A indicação do substituto de Celso Sabino no Turismo teve o aval do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, que atua na oposição ao governo, mas dialogou com o Planalto sobre a troca de ministros. Embora tenha chancelado a nomeação, Rueda não deve comparecer à posse.

A entrada de Gustavo Feliciano no governo também projeta no jogo político seu pai, o deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), um dos parlamentares mais experientes do Congresso, com trânsito amplo entre bancadas, lideranças partidárias e na cúpula da Câmara. Médico por formação, Damião está no sétimo mandato como deputado federal, com atuação contínua no Congresso desde 1999.

Ao longo desse período, o deputado construiu uma carreira marcada pela longevidade e pela capacidade de trafegar com discrição por diferentes partidos. Antes de se filiar ao União Brasil, ele passou por siglas como PMDB, PDT, PSB e PP.

A trajetória indica um parlamentar de perfil pragmático, típico dos políticos do Centrão, com baixa exposição pública e atuação constante nos bastidores da Câmara. Em votações recentes de maior repercussão, Damião adotou posições que o colocam mais alinhado à oposição do que ao Palácio do Planalto. Ele votou a favor da chamada PEC da Blindagem (PEC 3/2021), apoiou o PL do Licenciamento Ambiental (PL 2.159/2021) — contrariando a orientação do governo. Na votação do projeto da dosimetria (PL 2.162/2023), oito dias antes do anúncio do nome do filho para a pasta do Turismo, Damião não registrou voto.

Um dos principais ativos do capital político de Damião é a relação próxima com Hugo Motta (Republicanos-PB). Os dois compartilham base eleitoral na Paraíba e mantêm diálogo frequente, o que ajuda a contextualizar o peso político atribuído à nomeação de um integrante da família Feliciano para o primeiro escalão do governo.

Casado com Lígia Feliciano, médica e vice-governadora da Paraíba entre 2015 e 2023, Damião integra uma família com presença contínua na política estadual e nacional. A trajetória do casal ajudou a consolidar um grupo político com influência duradoura no estado. A nomeação do filho do casal para o governo marca a chegada da família ao primeiro escalão do governo federal.

Quem é Gustavo Feliciano

Gustavo Feliciano foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba. Com perfil técnico-político, assume o Ministério do Turismo em um momento em que o governo Lula busca reforçar a interlocução com o partido e com a cúpula da Câmara.

“Ele tem boa relação política e penso que vai ajudar o governo nessa interlocução com o partido. O presidente foi feliz na escolha e dei esse testemunho acerca dessa indicação”, afirmou Motta, sobre o conterrâneo.