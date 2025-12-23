Assine
Haddad e Galípolo entram de férias e mercado já espera volatilidade eleitoral em 2026

Economistas preveem maiores oscilações no preço dos ativos diante da falta de sinalizações fiscais mais claras por parte dos principais atores políticos

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
23/12/2025 00:28

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) entrou de férias nesta segunda-feira, 22, e só deve voltar a trabalhar em Brasília em 11 de janeiro. No Banco Central, a expectativa é de que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, tire apenas alguns dias de descanso, entre 25 e 28 de dezembro.

Enquanto os principais expoentes da equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduzem o ritmo de trabalho, no mercado a previsão é de que o próximo ano será de grande volatilidade, diante das eleições. No último relatório do ano, a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal, afirmou que trabalha com o cenário de uma eleição presidencial disputada até o final, com volatilidade recorrente na percepção de favoritismo e ausência, por ora, de sinalizações fiscais mais claras por parte dos principais atores políticos.

Na prática, o valor do dólar e as cotações da B3 devem oscilar durante todo o ano. “Esse ambiente tende a manter elevado o grau de incerteza ao longo de 2026, antecipando o debate eleitoral e reduzindo a previsibilidade do cenário macroeconômico à medida que o calendário avança”, diz Victal.

Nas contas da economista, o PIB deve crescer 2% no próximo ano, diante de um mercado de trabalho ainda robusto e a presença de estímulos — explícitos ou implícitos — que dificultam uma desaceleração mais pronunciada da economia.

“Como resultante, vemos um cenário menos favorável para cortes mais intensos da Selic. Revisamos nossa projeção para a taxa terminal de 2026 para 13%, com quatro cortes de 0,5 ponto percentual a partir de março, seguidos por uma pausa a partir da reunião de setembro, refletindo a maior incerteza associada ao período eleitoral. Para 2027, projetamos a Selic em 11,25%, cenário que dependerá de forma crucial das diretrizes de política econômica a serem anunciadas pelo governo eleito em 2026”, concluiu.

Viagem depois da posse
No Palácio do Planalto, Lula participa na manhã desta terça-feira da cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Mais tarde, o petista deve embarcar para passar o Natal em São Paulo com a família. No dia 26 ou 27 de dezembro, ele segue para a Restinga da Marambaia, no litoral do o Rio de Janeiro, onde ficará para a virada do ano em uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas.

