Biógrafo de Lula entrega segundo volume de trilogia sobre o presidente

Escritor Fernando Morais concluiu segundo livro, que está em edição na Companhia das Letras e deve ser lançado em março de 2026

Guilherme Amado
Repórter
21/12/2025 09:42

Fernando Morais entregou à Companhia das Letras o segundo volume da biografia de Lula, que tem previsão de lançamento para março de 2026. O livro está em fase de edição.

A segunda obra da trilogia sobre o presidente vai tratar do período de 1989, ano da primeira eleição presidencial disputada por Lula, a 2002, quando o petista foi eleito para o primeiro dos seus mandatos no Palácio do Planalto, depois de três derrotas.

O biógrafo de Lula segue trabalhando no terceiro volume, ainda sem prazo para publicação, que vai abranger de 2002 aos dias atuais.

Lançado em 2021, o primeiro livro da trilogia abordou da infância de Lula à derrota dele na disputa pelo governo de São Paulo, em 1982, e sua eleição como deputado à Assembleia Constituinte, em 1986. O volume também incluiu o momento da prisão do petista na Lava Jato e anulação dos processos dele pelo STF.

