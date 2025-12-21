Onde Ciro Gomes estava durante a crise no clã Bolsonaro em torno do nome dele

Pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, Ciro Gomes foi o pivô de um racha no clã Bolsonaro entre o fim de novembro e o começo de janeiro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou a aliança do PL com Ciro no estado e declarou apoio à candidatura de Eduardo Girão ao Executivo cearense. Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro reagiram à madrasta publicamente, endossando o acordo alinhavado por Jair Bolsonaro no Ceará. Por fim, o acerto acabou suspenso pelo partido.

Em meio à confusão, onde estava Ciro Gomes, de cuja habitual verborragia não se ouviu nenhuma manifestação?

O ex-governador e ex-ministro estava nos Estados Unidos, mais precisamente na Disney. Ciro passou quinze dias com a mulher, Giselle Bezerra, e o filho mais novo nos parques de Orlando.

Em companhias ilustres como Mickey e Pateta, o tucano passou batido e alheio às brigas do bolsonarismo em torno do seu nome.

Ciro lidera as pesquisas de intenção de voto no Ceará. Na mais recente, publicada pelo Ipsos-Ipec, ele marcou 44% da preferência, à frente do atual governador, Elmano de Freitas, do PT, com 34%, e de Eduardo Girão, do Novo, com 7%.