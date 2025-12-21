Assine
overlay
Início PlatôBr

Onde Ciro Gomes estava durante a crise no clã Bolsonaro em torno do nome dele

Ciro Gomes estava fora do Brasil em meio ao racha no clã Bolsonaro que opôs Michelle e os filhos mais velhos de Jair Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
21/12/2025 06:08

compartilhe

SIGA
x
Onde Ciro Gomes estava durante a crise no clã Bolsonaro em torno do nome dele
Onde Ciro Gomes estava durante a crise no clã Bolsonaro em torno do nome dele crédito: Platobr Politica

Pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, Ciro Gomes foi o pivô de um racha no clã Bolsonaro entre o fim de novembro e o começo de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou a aliança do PL com Ciro no estado e declarou apoio à candidatura de Eduardo Girão ao Executivo cearense. Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro reagiram à madrasta publicamente, endossando o acordo alinhavado por Jair Bolsonaro no Ceará. Por fim, o acerto acabou suspenso pelo partido.

Em meio à confusão, onde estava Ciro Gomes, de cuja habitual verborragia não se ouviu nenhuma manifestação?

O ex-governador e ex-ministro estava nos Estados Unidos, mais precisamente na Disney. Ciro passou quinze dias com a mulher, Giselle Bezerra, e o filho mais novo nos parques de Orlando.

Em companhias ilustres como Mickey e Pateta, o tucano passou batido e alheio às brigas do bolsonarismo em torno do seu nome.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ciro lidera as pesquisas de intenção de voto no Ceará. Na mais recente, publicada pelo Ipsos-Ipec, ele marcou 44% da preferência, à frente do atual governador, Elmano de Freitas, do PT, com 34%, e de Eduardo Girão, do Novo, com 7%.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay