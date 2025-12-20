Cleitinho é ‘pedra no sapato’ do PT em Minas, e Lula ainda insiste em Pacheco

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a candidatura do senador Cleitinho (Republicanos) ao governo de Minas Gerais pode trazer alguma dificuldade à reeleição do petista. Segundo interlocutores do chefe do Executivo, as pesquisas de intenção de voto podem atrapalhar Lula em Minas, estado considerado essencial para a definição do vencedor das eleições do próximo ano.

Auxiliares do Planalto dizem que, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja candidato à Presidência da República, a tendência é que Cleitinho embarque na campanha pela sucessão de Romeu Zema (Novo), o que pode atrapalhar as alianças locais de Lula.

O presidente ainda está em busca de construir um palanque forte em Minas e ainda insiste que o melhor nome para disputar o governo do estado com seu apoio é o do senador Rodrigo Pacheco (PSD). Mas o próprio Pacheco resiste. Caso mude de ideia e tope entrar na disputa, ele terá que migrar para outro partido, uma vez que o nome do PSD para corrida pelo governo mineiro é o do atual vice-governador, Mateus Simões, que conta com o apoio de Zema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cleitinho faz oposição ao governo Zema, e emissários do Republicanos, seu partido, chegaram a conversar com integrantes do PT em Minas para tentar construir uma aproximação, como mostrou o PlatôBR. As conversas, porém, não prosperaram.