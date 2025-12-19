Nas redes, maioria apoiou decisão da Câmara de cassar Eduardo Bolsonaro
Depois de cassação na Câmara, Eduardo Bolsonaro teve derrota nas redes sociais, segundo levantamento da agência Ativaweb
compartilheSIGA
Cassado na Câmara, Eduardo Bolsonaro amarga também uma derrota nas redes sociais, sua principal arena de atuação. Um levantamento da agência de inteligência digital Ativaweb feito nesta sexta-feira, 19, mostrou que 51,3% das postagens sobre o tema foram favoráveis à perda do mandato, enquanto 35,3% defenderam o agora ex-deputado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Foram analisadas 2,45 milhões de menções sobre a decisão da Câmara de cassar os mandatos de Eduardo e Alexandre Ramagem, condenado pelo STF e foragido nos Estados Unidos, como revelou a coluna.
Coordenado por Alek Maracajá, fundador da Ativaweb, o estudo mostrou um risco reputacional elevado para Eduardo Bolsonaro, com associação recorrente a ausência na Câmara, abuso do cargo e deslegitimação política.
As menções favoráveis a Eduardo fazem uma defesa ideológica, com crítica ao Judiciário, embora a decisão tenha partido da Câmara por causa das faltas acumuladas de Eduardo. Autoexilado nos Estados Unidos, ele faltou a 80% das sessões na Casa neste ano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quem recuperou um pouco de prestígio nas redes foi o presidente da Câmara, Hugo Motta, que assinou as duas cassações. Segundo o estudo, 42,1% das menções a ele foram positivas, associadas ao cumprimento da Constituição. E 26,3% foram negativas, com críticas ao Congresso e cobrança pela demora na decisão.