Nas redes, maioria apoiou decisão da Câmara de cassar Eduardo Bolsonaro

Depois de cassação na Câmara, Eduardo Bolsonaro teve derrota nas redes sociais, segundo levantamento da agência Ativaweb

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
19/12/2025 13:58

Cassado na Câmara, Eduardo Bolsonaro amarga também uma derrota nas redes sociais, sua principal arena de atuação. Um levantamento da agência de inteligência digital Ativaweb feito nesta sexta-feira, 19, mostrou que 51,3% das postagens sobre o tema foram favoráveis à perda do mandato, enquanto 35,3% defenderam o agora ex-deputado.

Foram analisadas 2,45 milhões de menções sobre a decisão da Câmara de cassar os mandatos de Eduardo e Alexandre Ramagem, condenado pelo STF e foragido nos Estados Unidos, como revelou a coluna.

Coordenado por Alek Maracajá, fundador da Ativaweb, o estudo mostrou um risco reputacional elevado para Eduardo Bolsonaro, com associação recorrente a ausência na Câmara, abuso do cargo e deslegitimação política.

As menções favoráveis a Eduardo fazem uma defesa ideológica, com crítica ao Judiciário, embora a decisão tenha partido da Câmara por causa das faltas acumuladas de Eduardo. Autoexilado nos Estados Unidos, ele faltou a 80% das sessões na Casa neste ano.

Quem recuperou um pouco de prestígio nas redes foi o presidente da Câmara, Hugo Motta, que assinou as duas cassações. Segundo o estudo, 42,1% das menções a ele foram positivas, associadas ao cumprimento da Constituição. E 26,3% foram negativas, com críticas ao Congresso e cobrança pela demora na decisão.

